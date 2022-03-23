Дизайнер рассказал, как подобрать весенний гардероб для мальчика

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В наши дни идет стремительное развитие детской моды. Дети хотят, чтобы одежда была не только практичной, но и модной. На что обратить внимание в первую очередь при выборе одежды для мальчиков в наступающем сезоне — рассказал «Вечерней Москве» дизайнер Наз Маер.

По его словам, в тренде сейчас одежда бежевого цвета. Эксперт отмечает, что он гораздо более жизнерадостен, чем хаки или коричневый. При этом Маер также заявил, что в новом сезоне актуальными окажутся наряды и аксессуары в спортивном стиле.

Помимо этого, дизайнер предлагает обратить внимание на рваные джинсы и на джинсы с полосками. По мнению эксперта, в моде также окажется классическая одежда.

В конце своего списка Маер отметил блестящие байкерские куртки серебристого цвета, а также блестящие кроссовки или ботинки.

Ранее эксперт по моде рассказал, какую одежду стоит выбирать девочкам в наступающем сезоне. По его словам, весной нужно обратить внимание на оверсайз, многослойность, печворк, этнический декор и принты.

Редактор журнала Glamour Мадлин Дангманн заявила, что платье, надетое поверх брюк, вновь станет актуальным в новом весеннем сезоне, вернувшись из моды 2000-х годов. По ее словам, женщины этот наряд смогут носить даже при невысокой температуре воздуха.