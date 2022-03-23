Горячая линия Роспотребнадзора в Москве будет работать круглосуточно

Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Горячая линия Роспотребнадзора в Москве начала функционировать в круглосуточном режиме. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

В пресс-службе отметили, что прием звонков и ответы на вопросы осуществляют профессиональные операторы. Специалисты консультируют более 300 граждан в сутки с начала работы новой горячей линии.

— В рамках программы мероприятий по совершенствованию системы защиты прав потребителей, утвержденной распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина, при содействии Департамента информационных технологий Москвы горячая линия столичного управления Роспотребнадзора начала работать с использованием многоканальной телефонии. Теперь москвичи и гости столицы смогут получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия в круглосуточном режиме, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. В частности, ведомство предложило отменить соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.

Ранее стало известно, что врачи столичного телемедицинского центра провели 2,8 миллиона консультаций за два года. При этом 2,2 миллиона обращений поступило по поводу коронавируса.