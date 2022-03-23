Renault приостанавливает деятельность в России

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В среду, 23 марта, компания Renault выступила с заявлением о приостановке производственной деятельности на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания также отметила, что рассматривает все возможные варианты, которые касаются ее доли в «АвтоВАЗе».

— Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается, — следует из релиза.

Известно, что компания с 28 февраля по 5 марта уже объявляла о приостановке производства. Это было связано с перебоями в поставке комплектующих. Позднее он возобновила производство автомобилей в столице.

Ранее о приостановке своей деятельности заявляли в Volkswagen и BMW. Компании остановили работу заводов в Евросоюзе из-за нехватки деталей с Украины. На Украину, по данным Auto Analysis, приходится около пятой части поставок электрокабелей. Ситуация в стране вызвала и серьезные логистические проблемы у производителей.

1 марта немецкая компания BMW объявила о новых ограничениях для России из-за геополитической ситуации. В частности, новые автомобили BMW Group не будут поступать на российский рынок.