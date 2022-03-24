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Иммунолог Крючков предупредил о рисках тромбоза спустя время после COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Крючков предупредил о рисках тромбоза спустя время после COVID-19
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что человек, который переболел коронавирусной инфекцией, имеет риск возникновения тромбоза через несколько месяцев после выздоровления.

Данное явление называется отсроченным тромбозом. Он может появиться у человека, который имеет предрасположенность к заболеванию.

— И это будет не просто тромбоз, а с инсультом, инфарктом или тромбоэмболией легочной артерии. И таких случаев описано немало. Поэтому нужно смотреть на отсроченную смертность в структуре смертности, как там будет через полгода, год после перенесенного коронавируса, — сказал Крючков в беседе с URA.RU.

Помимо этого, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что после коронавируса человек нуждается в диагностике и профилактике развития тромбозов, передает агентство.

— Врачи должны назначать лабораторные тесты, это все должно быть включено в диспансеризацию, чтобы было динамическое наблюдение за пациентом. И профилактика, для этого есть лекарства, которые способствуют восстановлению стенки сосудов, окончательному излечиванию от коронавируса, — заключил специалист.

Недавно врач-флеболог и эксперт по ультразвуковой диагностике Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве» об основных симптомах образования тромба в легких.

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