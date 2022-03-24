Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России

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В четверг, 24 марта, стало известно, что совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине. Отмечается, что резолюция призывала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров.

Непринятие проекта связано с тем, что документ не набрал необходимых девяти голосов за из пятнадцати.

За резолюцию отдали свои голоса Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались от голосования.

— Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия, — раскритиковал западные страны постпред России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Также он выразил сожаление о том, что Совбез не принял резолюцию, которая бы смогу бы поспособствовать решению гуманитарных вопросов.

15 марта постоянный представитель при организации Василий Небензя анонсировал внесение в ООН резолюции по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что операция закончится, когда будут достигнуты ее цели. Москва, по его мнению, обеспокоена тем, как представители ООН оценивают ситуацию на Украине в настоящее время.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.