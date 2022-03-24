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Google подтвердил ограничение доступа к своему сервису новостей в России

Виктория Храменкова

В мире
Google подтвердил ограничение доступа к своему сервису новостей в России
Фото: Pixabay

В четверг, 24 марта, компания Google подтвердила, что пользователи не могут зайти на сайт и в приложение интернет-сервиса Google News в России.

— Мы подтверждаем, что некоторые сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны, — передает агентство Reuters слова из заявления компании.

В начале марта состоялась пресс-конференция, посвященная проходившей с 28 февраля по 3 марта 2022 года в Барселоне крупнейшей IT-выставке мобильной индустрии — Mobile World Congress, на которой лидеры мирового рынка представили новейшие разработки и технические решения.

Ранее сообщалось, что приложение американского стримингового сервиса Netflix более недоступно для российских пользователей в Google Play и App Store. Приложение больше не показывается при вводе его названия в поисковую строку платформ.

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