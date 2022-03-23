Netflix стал недоступен для российских пользователей в Google Play и App Store

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Приложение американского стримингового сервиса Netflix более недоступно для российских пользователей в Google Play и App Store. Приложение больше не показывается при вводе его названия в поисковую строку платформ.

Компания никаких официальных комментариев по этому поводу не давала.

Cервис Netflix прекратил работу на территории России. 1 марта сообщалось, что Netflix остановил работу над российскими проектами. В их число попал сериал «Анна К», в котором снималась Светлана Ходченкова.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в России были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также в Warner Bros. заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

Минкультуры РФ в свою очередь заявило, что не будет ограничивать сотрудничество с другими странами.