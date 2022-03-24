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Три трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре из-за ДТП

Георгий Соланович

Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре из-за ДТП
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Трамваи № 1, 3 и 16 задерживаются около остановки «Болотниковская улица» на Симферопольском бульваре из-за ДТП. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Симферопольском бульваре из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 1, 3 и 16. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» подчеркнули, что движение трамваев на данном участке было восстановлено.

Ранее поступала информация о задержке трамваев № 36 и 37 в районе остановки «Шоссе Энтузиастов». Также отмечается, что маршруты временно изменены из-за ДТП.

Трамваи нескольких маршрутов задерживались на улице Преображенский Вал из-за ДТП на путях. В частности, речь идет о трамваях № 2, 11 и 46. Они приостанавливали движение в районе остановки «Преображенский рынок» из-за произошедшей на путях дорожной аварии.

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