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Москвичам рассказали, в каких местах ожидаются дорожные заторы вечером 24 марта

Анастасия Колоскова

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Москвичам рассказали, в каких местах ожидаются дорожные заторы вечером 24 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичных автомобилистов предупредили о загруженных дорогах вечером в четверг, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно прогнозу, движение в основном будет затруднено в центре столицы, на МКАД, ТТК и Садовом кольце.

Помимо этого, из-за строительных работ движение ограничат в районе дома 198 по проспекту Мира, на 85-м и 90-м километрах МКАД, в районе дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК.

Жителям столицы посоветовали пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время на дорогу, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Москвичам рассказали, в каких местах ожидаются дорожные заторы вечером 24 марта Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не рекомендовал владельцам автомобилей менять зимнюю резину раньше 10 апреля.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о возвращении климатической зимы с морозной и снежной погодой. Он отметил, что апрельское тепло на выходных сменится резким ухудшением погодных условий. Синоптик отметил, что в ночь на воскресенье температура опустится до пяти градусов мороза, а днем не будет превышать трех градусов тепла. При этом на столичных дорогах стоит ожидать гололедицы. В связи с этим автомобилистам не рекомендуется менять зимние шины на летние.

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