Андрей Бочкарев: Более 160 объектов строятся по программе реновации в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На сегодняшний день в столице ведется строительство более 160 домов по программе реновации. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас по программе реновации создан хороший задел для ее дальнейшей реализации. На территории города возводится 161 новостройка площадью 2,7 миллиона квадратных метров, — рассказал он.

По словам заммэра, строительство ведется во всех административных округах Москвы.

Он отметил, что больше всего новостроек возводят на востоке столицы — 31 дом, чья общая площадь превышает 500 тысяч квадратных метров. На втором месте находится Северный административный округ, где возводят 25 домов. Далее следуют юго-восток и северо-восток Москвы, в каждом из которых строят по 22 жилых корпуса.

Бочкарев уточнил, что за время проведения программы реновации было введено в эксплуатацию 185 многоэтажек площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Под заселение передали 158 домов, а новые квартиры получили 48 тысяч москвичей.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в свою очередь добавил, что власти при поддержке жителей сформировали перечень территорий для последующего строительства. В него входят 543 площадки где можно построить 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости.

До этого сообщалось, что в Западном административном округе Москвы активно переселяют участников программы реновации в новые дома. Уже более трех тысяч человек получили ключи от новых квартир.