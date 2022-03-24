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Россия снимет ограничения на въезд через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией

Георгий Соланович

Общество
Россия снимет ограничения на въезд через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией
Фото: dpsu.gov.ua

Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией 30 марта. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Оперативным штабом принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы, — передает сообщение оперштаба ТАСС.

До этого сообщалось, что Южная Корея возвращает безвизовый режим на въезд на территорию страны для россиян с 1 апреля 2022 года. Для посещения страны будет нужна регистрация в системе K-ETA, на территорию государства будут допускаться лица, совершающие визит в учебных целях, для лечения или со срочными гуманитарными целями.

Более того, необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов ковида за 48 часов до прибытия, а также сделать тест по прибытии в Корею и, если лицо не привито одобренными ВОЗ вакцинами, переждать двухнедельный карантин.

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