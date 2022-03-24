Матвиенко обозначила условие встречи Путина и Зеленского

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться только после того, как между государствами появятся хотя бы предварительные договоренности. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

— (Встреча будет возможна — прим. «ВМ»), когда украинская и российская стороны согласятся с повесткой и (выработают — прим. «ВМ») какой-то итоговый документ, который должен быть. А так, посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи? — пояснила она.

Матвиенко также добавила, что российская сторона готова на такой формат «субстантивной» встречи. Но разговор лидеров стран, по словам спикера СФ, обязательно должен дать результаты, передает РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.