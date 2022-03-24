Автоэксперт спрогнозировал увеличение стоимости ремонта машин

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Увеличение цен на запчасти, используемые в ремонте автомобилей, неизбежно повлечет за собой повышение стоимости обслуживания машин. Такое мнение высказал автоэксперт Александр Холодов.

Эксперт обратил внимание на то, что на рынке автозапчастей уже можно наблюдать рост стоимости деталей, связанный с изменением курса рубля, а также сложностями в их поставках из-за санкционных ограничений в отношении России.

— В любом случае стоимость ремонта автомобилей будет возрастать, это неизбежно. Ну и, конечно, справочники ОСАГО придется очень быстро корректировать. Полагаю, это будет сделано раньше, чем планировалось, — добавил Холодов в комментарии ФАН.

По словам эксперта, после корректировок ОСАГО будут увеличены и выплаты по ДТП, однако вместе с тем увеличится и стоимость самой страховки.

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