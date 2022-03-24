Пьяный москвич пытался украсть деньги из магазина в центре столицы
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 28-летнего местного жителя, который проник в закрытый магазин и пытался вскрыть кассовый аппарат. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел в одном из магазинов в Мукомольном проезде. Находившиеся неподалеку правоохранители получили уведомление о том, что в помещении магазина сработала тревожная сигнализация.
Прибывшие по адресу росгвардейцы увидели, что входная дверь взломана. При осмотре торгового зала они обнаружили внутри мужчину, пытавшегося вскрыть кассовый аппарат.
— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно объяснить свой поступок не смог, — уточнили в пресс-службе Росгвардии.
Позже сотрудникам ведомства удалось выяснить, что нарушитель — 28-летний москвич. Мужчина уже имел судимость.
В ведомстве добавили, что он был передан полиции для дальнейшего разбирательства.
Накануне, 23 марта, неадекватный мужчина с ножом напал на посетителей банка на юге Москвы, где и был задержан.