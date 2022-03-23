Неадекватный мужчина с ножом напал на посетителей банка на юге Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 33-летнего местного жителя, который угрожал ножом посетителям банка. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел в отделении банка на Кантемировской улице. Находившиеся неподалеку росгвардейцы получили уведомление о том, что там сработала сигнализация.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили внутри здания мужчину, который угрожал посетителям ножом. Вскоре правонарушителя удалось задержать.

— Мужчина находился в неадекватном состоянии и внятно объяснить свое поведение не смог, — уточнили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что злоумышленника передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Утром 23 марта сообщалось о другом жестоко инциденте. Мужчина убил своего друга ножом в грудь на юго-востоке столицы.