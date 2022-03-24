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Финансист рассказал, когда доллар опустится ниже 90 рублей

Ирина Игнатенко

Экономика
Финансист рассказал, когда доллар опустится ниже 90 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшем будущем российская валюта будет укрепляться из-за резкого снижения импорта и высоких экспортных цен. Об этом сообщил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

— Я бы ждал к середине мая падение курса валют ниже 90 рублей. Во втором полугодии начнет штормить мировые рынки, что будут скачки валютных курсов. Тогда очень резко могут измениться цены на сырье, — отметил он в комментарии НСН.

Он также положительно оценил решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. По словам эксперта, это позволит снизить транзакционные риски.

Эксперт напомнил, что после поручения Путина о переводе расчетов в рубли доллар опустился ниже 100 рублей. По данным Московской биржи, в определенный момент доллар опустился ниже 95 рублей

23 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении перевести Евросоюз на расчеты в рублях в вопросах газовых поставок. Глава государства заявил, что в самые ближайшие сроки Европа будет вынуждена платить за импорт природного газа из России российскими рублями, передает Nation News.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможных проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях.

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