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Покупатель угрожал кассиру ножом в магазине в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Покупатель угрожал кассиру ножом в магазине в центре Москвы
супермаркет / Фото: https://pixabay.com/ru
Россия, Москва, улица Госпитальный Вал Карта всех событий

Покупатель одного из столичных магазинов угрожал кассиру ножом. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, 23 марта в полицию обратилась одна из посетительниц супермаркета на улице Госпитальный Вал и сообщила, что там находится мужчина с ножом и ведет себя неадекватно.

Прибывшие по адресу правоохранители выяснили, что между покупателем и кассиром произошла ссора, в ходе которой неизвестный схватился за нож и начал угрожать работнику магазина. Злоумышленник скрылся до приезда сотрудников полиции.

По данному факту проводится проверка.

Утром 24 марта также сообщалось о том, как сотрудники Росгвардии задержали пьяного москвича, который проник в закрытый магазин и пытался вскрыть кассовый аппарат.

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