Злоумышленник обстрелял окна ресторана McDonald's на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Менжинского Карта всех событий

Неизвестный открыл стрельбу по окнам ресторана McDonald's в торговом центре на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает ТАСС.

По данным агенства, нападение произошло в ресторане McDonald's на втором этаже торгового центра «Камп» на улице Менжинского.

— В результате происшествия никто не пострадал. Полиция проводит проверку, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

17 марта появилась информация, что ряд ресторанов McDonalds, работающих в Москве на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям. В частности, открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» около станций московского метро.

До этого сообщалось, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в стране.

Однако 11 марта стало известно, что сеть ресторанов общественного питания McDonald's может вернуться в Россию через пару месяцев. Эксперты считают, что решение такого рода проблем «может занять где-то полтора месяца, 45 дней».