Москва вышла в лидеры по количеству оригинальных архитектурных концепций

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По итогам 2021 года столица стала рекордсменом по объемам вводимой недвижимости, перевыполнив план почти в два раза.

Столичные застройщики стараются использовать в проектах уникальные архитектурные решения, формируя центры притяжения. Новую планку в городе задало открытие после реконструкции, проведенной Ренцо Пьяно, Дома культуры ГЭС-2.

Появление подобных объектов стало современным трендом. Так, на Симоновской набережной в настоящее время строится квартал в образе норвежского фьорда — длинного узкого залива, врезающегося в сушу. Объект возводится на пересечении разных городских сценариев: Москвы-реки, набережной, оживленной трассы и моста. Экологичность локации подчеркивается воздушным остеклением лоджий, контрастирующих с каменным фасадом разных оттенков, что дает эффект тектонической структуры.

Яркие концепции появляются не только в центре города. К примеру, в новом квартале на территории бывшего Тушинского аэродрома будут использованы фасады-хамелеоны, которые изготавливаются из алюминиевых композитных панелей. Они изменяют цвет в зависимости от освещения. Сложная геометрия фасадов отражает объемы здания, делая их необычными и парящими.

Кроме того, в районе Покровское-Стрешнево специалисты возводят здание в эко-стиле, которое по форме напоминает арфу. Объект находится на стрелке Москвы-реки и Сходни и окружен зелеными парками. В проект внесен современный взгляд на традиционное русское зодчество. В облицовке его фасадов используется высокопрочный материал, который имитирует дерево. Здание имеет расширяющуюся форму, благодаря которой для жителей откроется больше панорамных видов.

— Москва действительно располагает к появлению оригинальных архитектурных концепций. Конечно, в городе есть места, которые требуют тонкой адаптации решений к сложившейся среде. Здесь идентичность поддерживается и планировкой, и архитектурным обликом зданий, — отметил заместитель директора Института Генплана Москвы Максим Гурвич.

Среди подобных проектов он назвал фабрику «Большевик» и ГЭС-2 с прилегающей территорией. В них можно заметить не только стильные архитектурные решения, но и работу планировщиков, которые позволяют локациям стать частью жизни города.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что всего в Москве в 2022 году планируют ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, 4,4 миллиона из которых — жилые.