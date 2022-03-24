Песков заявил, что у Шойгу нет времени для активности в медиа

Фото: Администрация президента РФ

У министра обороны России Сергея Шойгу сейчас нет времени на активность в медиа, так как у него очень много дел, связанных со специальной операцией РФ на Украине. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности — это вполне понятно, — заявил он.

Песков также прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у Шойгу. Официальный представитель Кремля призвал не доверять неофициальным источникам и при наличии вопросов напрямую обращаться в Минобороны, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ в четверг, 24 марта, сообщил, что ему неизвестна реакция лидера страны Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса. Песков также подчеркнул, что Чубайс не был регулярным сотрудником правительства и работал в администрации президента на общественных началах.

23 марта стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.