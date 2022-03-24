Мужчину арестовали на пять суток за поездку на крыше поезда метро
Полицейские столичного метрополитена задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По данным ведомства, ночью недалеко от станции «Пионерская» Филевской линии метро мужчина прыгнул на крышу вагона электропоезда с моста и проехал так до следующей остановки.
Однако по прибытии на станцию метро «Кунцевская» любитель острых ощущений был задержан сотрудниками полиции. Злоумышленника отправили в отдел для дальнейшего разбирательства.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». В качестве наказания он проведет пять суток под арестом.
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