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Мужчину арестовали на пять суток за поездку на крыше поезда метро

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчину арестовали на пять суток за поездку на крыше поезда метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Полицейские столичного метрополитена задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, ночью недалеко от станции «Пионерская» Филевской линии метро мужчина прыгнул на крышу вагона электропоезда с моста и проехал так до следующей остановки.

Однако по прибытии на станцию метро «Кунцевская» любитель острых ощущений был задержан сотрудниками полиции. Злоумышленника отправили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Видео: МВД Медиа

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». В качестве наказания он проведет пять суток под арестом.

23 марта на Авиамоторной улице произошло частичное обрушение перил на переходе через железнодорожные пути.

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