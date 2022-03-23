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Пешеходный мост частично обрушился на юго-востоке Москвы

Араз Салехов

Происшествия
Пешеходный мост частично обрушился на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Авиамоторная улица, 49/1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы зафиксировано обрушение пешеходного моста. Инцидент произошел на улице Авиамоторная, дом 49, к.1, ст. 2. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 марта, сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, произошло частичное обрушение перил на переходе через железнодорожные пути. При этом он отметил, что пострадавших нет, поезда продолжили свое движение в штатном режиме.

В начале февраля надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном городе Балашиха. Отмечается, что инцидент произошел в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля.

23 февраля в Удмуртии обрушилась кровля ледового катка под тяжестью снега. Крыша рухнула на участке площадью 800 квадратных метров. Общая площадь самого катка достигает 2400 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге 17 февраля обрушился фасад здания на бывшем заводе «Красный треугольник». Повреждения, как уточняется, получили и два автомобиля. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

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