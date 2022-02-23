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Кровля ледового катка обрушилась под тяжестью снега в Удмуртии

Евгений Белоусов

Происшествия
Кровля ледового катка обрушилась под тяжестью снега в Удмуртии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Под тяжестью снега обрушилась кровля ледового катка в Удмуртии. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в экстренных службах региона.

Крыша рухнула на участке площадью 800 квадратных метров. Общая площадь самого катка достигает 2400 квадратных метров.

— Кровля ледового катка из-за тяжести снега обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья, — передает сообщение РИА Новости.

18 февраля стало известно, что сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту смерти двух рабочих в ходе выполнения ими работ по очистке крыш домов в городе Климовске округа Подольска.

По словам представителя ведомства, три сотрудника очищали крыши на улице Ленина. Пострадавшие упали с большой высоты, в результате двое из них скончались, третьего госпитализировали.

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