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В Москве устанавливают городские указатели на пути к объектам авиакосмической отрасли

Араз Салехов

Город
В Москве устанавливают городские указатели на пути к объектам авиакосмической отрасли
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Столичные службы начали устанавливать городские указатели и информационные поля на пути к объектам, которые связаны с авиакосмической отраслью. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В общей сложности в разных округах столицы появится пять новых городских указателей и 396 информационных полей.

— Уже установили указатели к домам, где жили Борис Раушенбах — один из основоположников российской космонавтики, и конструктор авиационной техники Павел Сухой. В ближайшее время новые указатели появятся на пути к домам, в которых жили советский ученый Сергей Королев, Герой Советского Союза Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт, и к памятнику создателям первого спутника Земли, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что за 2021 год специалисты установили более 200 новых городских указателей и свыше 3,1 тысячи дополнительных информационных полей в Москве.

В столичном аэропорту Внуково появилась навигация на китайском языке. Кроме того, специалисты упростили схему ориентирования по аэропорту. Так, в терминале А теперь представлены миниатюрные версии этажей с указанием местонахождения пассажира.

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