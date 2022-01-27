Свыше 200 новых указателей установили в Москве за минувший год

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты установили более 200 новых городских указателей и свыше 3,1 тысячи дополнительных информационных полей в столице за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 27 января.

В ведомстве отметили, что указатели появились на пути к станциям первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2), станциям Большой кольцевой линии (БКЛ), вокзалам и автовокзалам.

— В прошлом году приступили к созданию навигации к отделениям Пенсионного фонда РФ и нотариальным конторам. К отделениям Пенсионного фонда РФ установили 13 городских указателей и сделали 70 информационных полей на уже существующих указателях. К нотариальным конторам установили 14 городских указателей и разместили почти 1,8 тысячи дополнительных информационных полей на установленных ранее указателях, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского новые указатели установили на пути к названному в честь него храму.

— В год 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны городские службы установили 94 новых навигационных указателя и 752 таблички с QR-кодами на пути к домам героев Великой Отечественной войны и зданиям, связанным с историей военных лет. При наведении на QR-код камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, маршрутами к домам, где они проживали, и к более 20 памятным местам, связанным с войной, — добавили в комплексе.

Помимо этого, четыре указателя появились около медицинских и образовательных учреждений.

В конце ноября навигационные указатели маршрута «Дорога в лавру» появились в Москве. На каждом указателе изображен QR-код, с помощью которого можно перейти на одноименную страничку цифрового туристического сервиса Russpass. Там можно узнать историю паломнического маршрута и ознакомиться с подробной картой. Также на страничке доступна Подорожная грамота — памятный документ, в котором можно отмечать посещенные по маршруту храмы.

26 января сообщалось, что в Щукинском парке столицы открылся инфоцентр. С его помощью горожане смогут узнать все необходимое о реабилитации парка, мероприятиях и увидеть иллюстрации отдельных его участков.