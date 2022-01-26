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Новый инфоцентр открылся в Щукинском парке

Михаил Алимов

Город
Новый инфоцентр открылся в Щукинском парке
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, Щукинская улица, 5А Карта всех событий

В Щукинском парке столицы открылся инфоцентр. С его помощью горожане смогут узнать все необходимое о реабилитации парка, мероприятиях и увидеть иллюстрации отдельных его участков. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Посетители смогут узнать о запланированных на этот год мероприятиях по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, ознакомиться с генпланами объектов, получить брошюры с общим описанием планируемых работ и иллюстрациями отдельных участков и оставить обратную связь с пожеланиями и предложениями, — говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса.

Отмечается, что инфоцентр расположился возле дома 5а на Щукинской улице.

До этого сообщалось, что в четырех столичных парках работают инфоцентры, в которых можно узнать всю информацию о работах в парке, предложить свои идеи и просьбы. За две недели работы центры в парках Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, «Кусково» и в пойме Яузы посетили более двух тысяч человек.

Все инфоцентры работают с 09:00 до 18:00. В дальнейшем график их работы может быть скорректирован исходя из количества посетителей.

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