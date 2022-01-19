Более двух тысяч человек посетили инфоцентры в четырех столичных парках

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В четырех столичных парках работают инфоцентры, в которых можно узнать всю информацию о работах в парке, предложить свои идеи и просьбы. За две недели работы центры в парках Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, «Кусково» и в пойме Яузы посетили более двух тысяч человек. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе городского департамента капремонта.

Большинство посетителей побывали в них в период новогодних каникул. За это время там побывали 1,2 тысячи человек. В число просьб входили уборка сухих веток и листьев, реставрация усадьбы и пруда, приведение в порядок экотроп и дорожек, а также дополнительное озеленение территории, передает «Москва24».

Все инфоцентры работают с 09:00 до 18:00. В дальнейшем график их работы может быть скорректирован, исходя из количества посетителей.

До этого сообщалось, что на платформе «Город идей» запустят новый проект «Комфортная Москва». В новом проекте жители предложат идеи благоустройства сквера на улице Юности, а также поделятся мнением о жизни столичных парков, скверов и прогулочных зон. Проект продлится с 25 по 31 января.