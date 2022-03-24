Польская PGNiG оценила вероятность оплаты газа из России в рублях

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG не видит особой возможности для оплаты в рублях газа из России. Об этом заявил председатель правления компании Павел Маевский в четверг, 24 марта.

— Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны, — сказал представитель организации.

«Ямальский» контракт предусматривает способ регулирования цены, уточнил он. При этом Маевский не стал раскрывать его детали, отмечает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.