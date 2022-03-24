Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Польская PGNiG оценила вероятность оплаты газа из России в рублях

Иван Юминов

Экономика
Польская PGNiG оценила вероятность оплаты газа из России в рублях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Польский нефтегазовый концерн PGNiG не видит особой возможности для оплаты в рублях газа из России. Об этом заявил председатель правления компании Павел Маевский в четверг, 24 марта.

— Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны, — сказал представитель организации.

«Ямальский» контракт предусматривает способ регулирования цены, уточнил он. При этом Маевский не стал раскрывать его детали, отмечает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

Читайте также:
Польша Россия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте