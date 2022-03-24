Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа при санкциях

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 марта.

Темой встречи, как уточняется, стали вопросы выполнения гособоронзаказа со стороны организаций ОПК в условиях ограничений со стороны Запада. Участникам заседания удалось выработать ряд предложений для доклада руководству России, отмечает ТАСС.

18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Документ, как уточняется, дополняет ранее введенные меры в связи с недружественными действиями Запада.

Помимо этого, лидер ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ. Так, до 31 декабря без одобрения регулятора нельзя будет осуществлять операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. Аналогичный запрет введен для операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.