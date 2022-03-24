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Движение поездов на серой ветке метро приостановили из-за человека на путях

Елена Самойлова

Происшествия
Движение поездов на серой ветке метро приостановили из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия Карта всех событий

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена временно остановлено из-за упавшего на рельсы человека. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— От Серпуховской до Боровицкой временно нет движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе департамента уточнили, что в обратном направлении поезда ходят с увеличенным интервалом.

Ранее 24 марта сообщалось, что трамваи № 1, 3 и 16 задерживаются из-за ДТП около остановки «Болотниковская улица» на Симферопольском бульваре.

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