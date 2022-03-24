Шойгу доложил о ходе операции на Украине на заседании Совбеза

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу обсудил операцию на Украине в ходе заседания Совбеза. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 марта.

— Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях, — сказал чиновник.

Участники заседания, уточнил он, также затронули тему переговоров с Украиной. Ими было выражено сожаление из-за медлительности Киева, приводит слова Пескова ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.