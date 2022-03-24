Apple ограничила оплату товаров картами «МИР»

Фото: Pexels

Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы «МИР». Об этом сообщили в поддержке держателей карт в четверг, 24 марта.

При этом корпорация постепенно убирает уже добавленные карты из Apple Pay, отмечает ТАСС.

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестают работать в России. Данное решение, как уточняется, было принято компаниями на фоне ситуации вокруг Украины.

Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах. Также ограничения коснутся сервисов Apple Pay и Google Pay.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «ВМ», что граждане при необходимости могут завести карту «МИР». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит, уточнил он.