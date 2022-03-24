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В Госдуме оценили перспективы российского автопрома

Ирина Игнатенко

Общество
В Госдуме оценили перспективы российского автопрома
АвтоВАЗ

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев назвал «АвтоВАЗ» и «КАМАЗ» флагманами российской автомобильной индустрии.

По его словам, пик импортных поставок комплектующих на «АвтоВАЗ» был пройден еще несколько лет назад. В то время доля комплекстующих была значительной, но за последние годы руководство «АвтоВАЗа» развернуло достаточно мощную программу по импортозамещению.

Владимир Гутенев отметил, что в настоящее время в условиях ненадежности европейских партнеров, развитие будет идти по двум направлениям:

— Первое — максимально освоить в кратчайшие сроки те компоненты, которые мы сейчас можем производить, исходя из наличия производственных мощностей. И сформировать задачу для существующих университетов, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Также стоит задуматься о контрактах с другими зарубежными поставщиками. Хорошие перспективы имеют страны юго-восточной Азии.

Эксперт отметил, что возникшие сложности формируют большое окно возможностей для наращивания устойчивости отечественного автопрома.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить новые модели LADA. Компания готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы, передает Царьград.

1 марта немецкая компания BMW объявила о новых ограничениях для России из-за геополитической ситуации. В частности, новые автомобили BMW Group не будут поступать на российский рынок

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