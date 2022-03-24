Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, чем отказ от российского газа грозит европейским странам

Елизавета Короткова

Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Эксперт рассказал, чем отказ от российского газа грозит европейским странам
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Отказ стран Евросоюза от российского газа в связи с решением РФ принимать оплату за ресурс в рублях может привести к негативным последствиям для ЕС. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, на данный момент есть «риски того, что какие-то компании откажутся от контрактов». Подобные действия Евросоюза могут отразиться на ценах на газ в регионе.

— Отказ приведет к существенному росту цен и ужесточению энергетического кризиса в Европе, который и так есть, — пояснил эксперт.

Юшков подчеркнул, что скоро Газпром начнет высылать проект нового соглашения своим клиентам. С новыми условиями страны могут либо согласиться, либо отказаться от поставок.

— Можно сколько угодно говорить о планах разрыва контрактов. Другое дело, когда нужно сделать выбор: продолжить покупать либо отказаться от покупки газа вообще и думать о том, как провести следующую зиму, — заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль.

Читайте также:
Евросоюз эксперты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте