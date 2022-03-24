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Празднование юбилея песни «Землянка» пройдет в Музее Победы

Араз Салехов

Город
Празднование юбилея песни «Землянка» пройдет в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

25 марта в Музее Победы прозвучит радиопередача из цикла «Незабытая музыка», которую посвятят 80-летию песни «Землянка». Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба музея.

Данная музыкальная композиция была написана 25 марта 1942 года, ее текст и ноты были впервые опубликованы в газете «Комсомольская правда». Автор стихов: поэт Алексей Сурков. Автор музыки: композитор Константин Листов. В ходе мероприятия гости смогут узнать о том, как создавалась песня, а также о композиторе Листове.

— В основу песни легло стихотворение поэта Алексея Суркова, которое было написано в ноябре 1941 года. Фронтовой корреспондент Сурков приехал в деревню Кашино под Истрой в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вместе с другими бойцами он попал под шквальную атаку немцев. Под впечатлением пережитого вечером того же дня Сурков написал жене письмо в стихах. Позднее, в феврале 1942 года, эти стихи увидел композитор Константин Листов и сочинил к ним музыку, а через месяц песня была опубликована в газете «Комсомольская правда», — говорится в релизе.

Празднование юбилея песни «Землянка» пройдет в Музее Победы Фото: Пресс-служба Музея Победы

Ранее стало известно, что в Музее Победы состоялось торжественное открытие выставки «У войны не детское лицо», где продемонстрировали около 150 экспонатов. Ее посвятили детям и подросткам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

В среду, 23 марта, Музей Победы пригласил всех жителей города на тематическую онлайн-программу в День работника культуры. Уточняется, что программа «День в истории» состоится 25 марта.

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