Март 2022 года в Петербурге стал самым солнечным в этом веке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Март 2022 года в Санкт-Петербурге побил вековой рекорд по количеству солнечных часов. Выпавшие осадки за прошедшие 24 дня составили всего 1 процент от нормы. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Эксперт пояснил, что солнечная и сухая погода установилась в Санкт-Петербурге в прошедшие дни благодаря антициклону, который частично располагался в центре региона. За первый весенний месяц солнце светило в Петербурге более 150 часов, а это нечастое явление для этого города.

— На сегодняшний день это рекордное значение в этом веке. В очень солнечном 2006 году сияние за первые 24 дня составляло 149 часов, — отметил специалист.

В 1996 году количество осадков за этот же период в городе составляло 4 процента, а в 1972 году — около 10 процентов.

Колесов предупредил, что в ближайшие дни погода изменится. В городе похолодает, возможны осадки в виде снега, передает издание «Невские новости».

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии Nation News, призвал не торопиться с заменой зимней резины на летнюю. По словам эксперта, при выборе времени замены шин нужно обращать внимание на две вещи: погоду и наличие снега и льда на дорогах.

До этого главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей Москвы и региона на следующей неделе ждет по-настоящему зимняя погода.