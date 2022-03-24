«Вернется зима»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей Москвы и региона на предстоящей неделе ждет по-настоящему зимняя погода. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода начнет меняться в худшую сторону на выходных. Столицу накроет ненастье с усилившимся ветром.

Так, в субботу, 26 марта, в Москве ожидается дождь, а на следующий день может выпасть снег, так как температура будет держаться в слабоотрицательных значениях. В этот день порывы ветра будут достигать 20–22 метров в секунду.

Согласно прогнозу, за период с 27 по 29 марта в городе может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега. Днем в воскресенье градусники термометров поднимутся до отметки плюс 6–7 градусов.

— Вообще в эти выходные в Московский регион вернется зима и продержится всю следующую неделю, — цитируют Позднякову «Известия».

Ранее Евгений Тишковец уже предупреждал о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

В связи с этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не рекомендовал владельцам автомобилей менять зимнюю резину раньше 10 апреля. Он также рассказал, когда погода в Москве позволит позагорать.