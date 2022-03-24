Около двух миллионов детей в прошлом году прошли скрининг на туберкулез в Москве

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Около двух миллионов детей прошли скрининг на туберкулез в медицинских организациях департамента здравоохранения столицы в 2021 году. Об этом сообщила доктор медицинских наук Татьяна Севостьянова в ходе пресс-конференции 24 марта.

— В медицинских организациях департамента города в 2021 году скрининг на туберкулез прошли около 2 млн детей, что составило 96 процентов от прикрепленного населения. Активизация профилактических обследований на туберкулез позволила выполнить охват иммунодиагностикой в объеме предыдущих лет, — цитирует доктора агентство городских новостей «Москва».

Севостьянова отметила, что в прошлом году в родильных домах вакцину против туберкулеза получили 74 процента детей. Это помогло снизить территориальный показатель заболеваемости в 5,3 раза по сравнению с 2019 годом. В 2021-м он составил 3,6 на 100 тысяч детского населения.

19 марта стало известно, что искусственный интеллект внедрят в анализ 29 направлений исследования в Москве. Он будет помогать выявлять на снимках туберкулез, инсульт, эмфизему легких и другие заболевания. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.