Столичные службы установили шумозащитный экран на Перовской улице

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Россия, Москва, Перовская улица Карта всех событий

В Москве сотрудники городских служб установили шумозащитный экран на Перовской улице в районе Новогиреево. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что об этом сами попросили жители района. В ходе выбора модели конструкции специалисты учитывали уровень шума, расстояние до жилых домов, рельеф местности и загруженность трассы. Это позволило им определить оптимальную высоту конструкции, которая составила шесть метров. Акустические панели были сделаны из нержавеющей стали.

— Экран протяженностью почти 200 метров стал продолжением существующего. Общая длина конструкции — почти 730 метров, а площадь — более 4,3 квадратных метра, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице городские службы начали устанавливать городские указатели и информационные поля на пути к объектам, которые связаны с авиакосмической отраслью. Так, в разных округах столицы появится пять новых городских указателей и 396 информационных полей.

Также сообщается о временном ограничении движения транспорта на нескольких участках улицы Горбунова на территории Можайского района Западного административного округа Москвы. Ограничения будут действовать с 1 апреля 2022 года до 31 мая 2023 года.