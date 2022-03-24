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В Словении отказались платить в рублях за поставки газа из России

Иван Юминов

Экономика
В Словении отказались платить в рублях за поставки газа из России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ЕС не будет платить России за поставки газа в рублях. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша в четверг, 24 марта.

— Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет, — приводит слова Янши «Лента.ру».

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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