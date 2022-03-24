«Россия здесь навсегда»: Турчак пообщался с жителями Мариуполя

Фото: Пресс-служба Единой России

Партия «Единая Россия» открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе фракции в четверг, 24 марта.

— В пунктах создаются все условия, дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда, — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Так, в центре организована раздача предметов первой необходимости, еды и бытовой химии. Местные могут зарядить там телефон и получить SIM-карту.

Пункт временного размещения в поселке Володарское вместе с Турчаком посетили глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Ежедневно через данный пункт, как уточняется, проходит в среднем около 1700 человек.

Пушилин объяснил жителям, что в рознице в магазинах республики некоторое время будут использоваться рубль и гривна. При этом вскоре, заверил он, в оборот войдет лишь российская валюта, отмечается на сайте «Единой России».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.