Незаконную пристройку снесли на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Минусинская улица Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы добилась демонтажа незаконной пристройки к трансформаторной подстанции в Лосиноостровском районе. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба инспекции.

Специалисты выявили изменение технико-экономических показателей одноэтажного строения. Согласно исходной документации, площадь объекта должна была составлять 55 квадратных метров. Пристройка была расположена по адресу улица Минусинская, владение 16/1.

— Фактически на момент обследования она была увеличена до 153 квадратных метров. При этом на государственный кадастровый и технический учет данная пристройка не поставлена, имущественные права не зарегистрированы. Реконструкция осуществлена незаконно, поэтому были приняты меры по пресечению нарушения, — говорится в сообщении.

В начале 2022 года три пристройки и одну погрузочно-разгрузочную зону около магазина, которые не имели документов на строительство, снесли на юго-западе Москвы. Там уточнили, что незаконные постройки были расположены рядом с жилым сектором и мешали жителям города.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за прошлый год в столице были демонтированы объекты самовольного строительства общей площадью 546 тысяч квадратных метров. По его словам, 53 процента такой недвижимости снесли в добровольном порядке.