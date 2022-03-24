Байден оставил за Украиной вопрос территориальных уступок России

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Украине следует самой решить, стоит ли ей идти на территориальные уступки на переговорах с Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 24 марта.

— Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, — сказал глава государства.

При этом он выразил мнение, что Киеву не придется делать этого. Однако финальное решение о возможных уступках Москве остается за украинской стороной, приводит слова Байдена ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.