Минобороны: ВСУ расстреляли жителей Чернигова за просьбу об эвакуации

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Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 24 марта.

— В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны, — сказал военный.

Генерал добавил, что значительная часть населения, насильно удерживаемого в городах Украины, по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию. В Чернигове по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации взорван автомобильный мост через Десну на киевском направлении, чтобы пресечь любые попытки населения покинуть город, приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

21 марта Мизинцев сообщил, что киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Он отметил, что «бандиты начали выполнять этот приказ».