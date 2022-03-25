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Почти 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Виктория Храменкова

Город
Почти 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Фото: Unsplash

Около шестидесяти рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали четыре рейса и четырнадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и двенадать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и одиннадцать отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

22 марта в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек. Уточняется, что в общей сложности за день поступило четыре аналогичных сообщения. На данном этапе воздушная гавань работает в штатном режиме. Досмотр самолетов будет проведен на месте прибытия.

21 марта авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов из столичных аэропортов в Нальчик. В частности, из Шереметьева нельзя будет вылететь в столицу Кабардино-Балкарской Республики с 27 марта по 30 апреля, из Внукова — с 28 марта по 30 апреля.

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