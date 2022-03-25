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Расписание ряда поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменится в апреле

Виктория Храменкова

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Расписание ряда поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменится в апреле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В апреле изменится расписание некоторых поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что несколько электричек будет отменено, а некоторые изменят расписание.

— В связи проведением работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги в апреле изменится расписание некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок)

В понедельник, 21 марта, стало известно, что в выходные дни, с 26 по 27 марта, изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), — следует из сообщения.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с МЖД объявила о назначении дополнительных поездов на самые востребованные направления. Так, на Савеловском, Киевском, Казанском, Горьковском и Павелецком направлениях начнут курсировать 20 дополнительных пригородных поездов.

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