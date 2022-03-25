Портал Discover Moscow расскажет о работе столичных электробусов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Портал discovermoscow.com совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу 25 марта, в новом материале цикла «За кулисами» рассказали о работе электробусов.

Первые подобные машины появились в городе в сентябре 2018 года, а их количество постоянно увеличивается. Сейчас электробусы курсируют на 72 маршрутах в столице. За проектировку и создание машин отвечают два автомобильных завода — «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ».

Заряжаются электробусы на конечных остановках и в автобусных парках, этот процесс занимает не более 10 минут. Без подзарядки машина может проехать около 50 километров.

Экологический транспорт сильно отличается от своих дизельных предшественников. Например, в них стоят бесшумные двигатели, передает официальный сайт мэра Москвы.

Электробусы — безопасный вид городского транспорта, в том числе с точки зрения пожаробезопасности. Об этом сообщил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ», кандидат технических наук Денис Ендачев.