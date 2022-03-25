Соревнования радиоуправляемых автомобилей пройдут на ВДНХ 27 марта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проспект Мира, 119с57 Карта всех событий

Региональный этап чемпионата «Первый элемент» по радиоуправляемым автомобилям на топливном элементе состоится в 55-м павильоне ВДНХ. Состязание будет проходить 27 марта в период с 11:00 до 18:00.

Посетить мероприятие можно бесплатно. Предварительная запись при этом не потребуется. Принимать участие в состязании будут 25 команд. К мероприятию допускаются игроки в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Каждая команда будет состоять из двух пилотов, механика, инженера и дизайнера. Все они готовились к мероприятию на протяжении двух месяцев.

— Команды продемонстрируют собственноручно сконструированные модели радиоуправляемых автомобилей с гибридной системой питания, — рассказал глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он уточнил, что командам дадут шесть часов, чтобы продемонстрировать достоинства их транспорта на трассе. Посмотреть соревнования онлайн можно будет на официальном канале ресурсного центра профнавигации и развития компетенций на YouTube.

Пять команд, которые выиграют региональный этап, смогут отстоять честь столицы в рамках национального финала чемпионата в Анапе, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что одиннадцать школьников из столицы стали победителями Всероссийской олимпиады по химии. Еще 42 ученика из Москвы удостоились звания призеров. Заключительный этап олимпиады проходил в период с 18 по 24 марта в Российском университете дружбы народов. В нем принимали участие ученики 9–11-х классов. Всего в финальном этапе участвовал 301 школьник из 61 субъекта страны.