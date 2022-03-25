Синоптик рассказал, когда после похолодания в Москву вернется тепло

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

В пятницу, 25 марта, столицу и область ожидает небольшое похолодание, однако тепло вернется в Московский регион уже на следующей неделе. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, ближе к концу недели непогода будет лишь усиливаться.

— Дожди прибавят в силе в субботу. А в воскресенье мы будем наблюдать мокрый снег и довольно резкий, порывистый ветер более 15 метров в секунду, — пояснил синоптик.

Спокойная и теплая погода вернется в Москву лишь через пять–семь дней после похолодания, резюмировал Шувалов.

Весна — период, когда природа обновляется и наступает период активного цветения растений. Вместе с тем именно в это время у многих аллергиков усиливаются приступы, которые усложняют им жизнь. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, какие профилактические меры позволят избежать осложнений. По словам врача-аллерголога Надежды Логиной, первыми свои листья и пыльцу начинают распускать орешник, ольха и береза. Именно на мелкие зерна этих деревьев и кустарников наступает негативная реакция у аллергиков.