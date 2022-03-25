Вильфанд рассказал об увеличении числа погодных аномалий в мегаполисах

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За последние годы в мегаполисах увеличилось количество погодных аномалий. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в последнее время в крупных городах изменился ветровой режим. Вильфанд также отметил, что в Москве нарастает количество опасных явлений и интенсивных осадков.

— И одна из главных задач, которая сейчас существует, — это городская метеорология, когда нужно прогнозировать опасные явления именно в мегаполисах, — добавил специалист.

Он также рассказал, что солнечные лучи в Москве прогревают стены высотных зданий, в то время как в селах прогревается только земля. В условиях антициклона зимой температура в ЦАО Москвы на 15–20 градусов выше, чем в окрестностях.

Вильфанд уточнил, что летом в мегаполисах участились волны тепла и жары, во время которых в воздухе мало водяного пара. Это приводит к перегреву человеческого организма.

Эксперт подытожил, что теплая погода зимой имеет, скорее, негативное влияние, нежели положительное. Так, например, при теплой погоде повышается вероятность образования гололеда, который разрушает подстилающую поверхность, передает ТАСС.

До этого Вильфанд рассказал, что в столице и Московской области снежный покров сойдет окончательно в середине апреля. Он объяснил, что к середине второго весеннего месяца снег растает даже в лесах.